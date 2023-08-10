Владимирец заявил в полицию о краже авто, которое он на самом деле продал. Дело в том, что мужчине было запрещено продавать машину, сообщили в прокуратуре региона. Судебные приставы еще в

Владимирец заявил в полицию о краже авто, которое он на самом деле продал. Дело в том, что мужчине было запрещено продавать машину, сообщили в прокуратуре региона. Судебные приставы еще в 2020 году запретили мужчине продавать авто «Рендж Ровер». Несмотря на это, в начале июня этого года житель Владимира продал машину, а потом сразу пошел в