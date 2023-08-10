Мэр города, окруженный многочисленной охраной, подъезжает к местной телестудии, где собирается выступить с предвыборной речью. Знающие об этом горожане встречают его у входа свистом, из толпы несутся крики:
"Да чтоб тебя, падло! . . ", "Ты у нас дождешься, сука! . . ", в него летят яблочные огрызки, кожура от бананов, тухлые яйца. Охрана телами ограждает его и расчищает дорогу.
Мэр приходит в студию и начинает выступление по телевизору задушевным, проникновенным голосом:
- Я сейчас, как обычно, пообщался с простым народом и лишний раз убедился в том, что моя деятельность на благо города никого не оставляет равнодушным...
еще анекдот!