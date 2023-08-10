Владимирская область продолжает поддерживать вынужденных переселенцев с Донбасса. От жилья и...

Владимирская область продолжает поддерживать вынужденных переселенцев с Донбасса.От жилья и питания до помощи в трудоустройстве.Сейчас в нашем регионе 3850 человек- граждан Донецкой и Луганской народных республик. В пунктах временного размещения размещены 1340 человек. В области развернута сеть ПВРов.К примеру, в Александровском районе сейчас живут 458 переселенцев. Из них в пунктах временного размещения обрели кров полсотни человек. Всем помогают в решении социальных вопросов.Любовь Тарабура, вынужденный переселенец из г. Мариуполя:- У нас разбитый дом. Просто одни стены. Ни окон, ни дверей. Крыша побитая.Вера Мазниченко, вынужденный переселенец из г. Попасная:- Пенсию мне оформили. Я приехала с дочкой, зятем, внучкой. Внучка ходила здесь в школу, пятый класс. Дочка работает. Она у меня по профессии швея.Александр, вынужденный переселенец из г. Купянска:- Администрация помогает питанием, проживанием, мы не за что не платим. Корни здесь даже свои пустить. Если квартира будет жильё или дом.