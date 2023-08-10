Ребенок поступил в больницу после укуса клеща, сообщили в ОДКБ. Когда родители только обнаружили насекомое, они сняли его и выкинули, на анализ сдавать не стали. После укуса у мальчика стала

Ребенок поступил в больницу после укуса клеща, сообщили в ОДКБ. Когда родители только обнаружили насекомое, они сняли его и выкинули, на анализ сдавать не стали. После укуса у мальчика стала часто болеть голова и шея, а еще он начал быстро утомляться. В крови у ребенка обнаружили повышенный титр антител G к боррелиям. Из группы в