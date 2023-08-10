Владимирский приют для животных Валента выиграл дело в суде Жалоба жительницы города Нины...

Владимирский приют для животных "Валента" выиграл дело в судеЖалоба жительницы города Нины Котковой о прекращении деятельности заведения по результатам рассмотрения дела была отклонена Фрунзенским районным судом. Но переезд "Валенты" на новое место- в промзону рядом с железнодорожной станцией "Автоприбор" все же состоится. На данный момент в приюте более 150 собак и 25 кошек. Руководство "Валенты" рассчитывает на поддержку волонтеров и материальную помощь для решения технических вопросов.- Оборудование : скважинный насос, но я пока не в курсе что и какие нужны, плюс сварщик нужен, кто может варить, вольеры срезать надо, кран нам нужен будет, обязательно, чтобы перевозить, машина открытая, чтобы погрузить этот вольер. Вот такие вещи нам нужны, туда перенести, снять, поставить.