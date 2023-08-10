Во Владимир прибыли музеологи из Луганской Народной Республики. Сотрудники Владимиро-Суздальского...

Во Владимир прибыли музеологи из Луганской Народной Республики. Сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника поделятся с ними своим профессиональным опытом.Ранее с новыми российскими регионами работали исключительно в дистанционном формате. Программа рабочей поездки насыщенная. Её главная задача - познакомить коллег из Луганска с российским музейным законодательством и правилами работы с посетителями. Для сотрудников Старобельского краеведческого музея подготовлены пешие экскурсии и специальная обучающая программа. За текущую неделю им предстоит посетить сразу несколько музейных фондов Владимирской области . В том числе в Суздале и Гусь-Хрустальном. По словам владимирских музеологов, для них такое сотрудничество не менее полезно.Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Очень важно увидеть опыт этих людей, которые в таких тяжелейших условиях остаются верны своему делу. Остаются настоящими музейщиками. Ставят наше общее дело , в том числе спасение предметов,учет предметов и фиксацию истории в данный момент времени ставят во главу угла.Елена, хранитель фондов Старобельского краеведческого музея:- Все равно ты понимаешь, что это твое. Ты за ним смотришь, ты должен вести учет, ты должен за него переживать. Ну это твой маленький ребенок, за которым ты должен ухаживать. По-другому я этого не смыслю. Просто сидим и работаем. Я думаю у нас все будет хорошо, будем перестраиваться на новую базу. Думаю у нас сил хватит на это.