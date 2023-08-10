Во Владимире чествовали бойцов, вернувшихся из зоны СВО. В торжественной церемонии у ДК Молодежи...

Во Владимире чествовали бойцов, вернувшихся из зоны СВО.В торжественной церемонии у ДК Молодежи приняли участие первый заместитель губернатора Дмитрий Лызлов и Министр региональной безопасности Сергей Полузин. Медалями за отвагу наградили 9 человек, прибывших домой на двухнедельный отпуск. Владимир Федин из Коврова участвовал в боевых действиях в районе поселка Спорное и села Берестовое, где с командой товарищей держал оборону от ВСУ.Владимир Федин, контрактник:- Чувства разные и счастье, что вернулся живой и здоровый. На передовой было всякое. И трудно и не очень. С чувством, наверное, гордости вернулся за Россию, за боевых товарищей, что все прошли службу достойно, ответственно.На фронт, сменяя прибывших, сегодня отправилась новая группа добровольцев. Военнослужащие будут служить в батальоне "Барс 18", но перед этим их ожидает курс военной подготовки.