Во Владимире наградили лучших казначеев. Церемонию приурочили к тридцатилетнему юбилею...

Во Владимире наградили лучших казначеев.Церемонию приурочили к тридцатилетнему юбилею регионального Управления Федерального казначейства.За добросовестный труд почетные грамоты и медали получили 49 сотрудников ведомства. С приветственным словом к ним обратились министры и руководители региональных управлений, а также коллеги из Москвы. Они подчеркнули - сегодня казначейство - один из главных финансовых институтов страны, важная опора государства, в котором работают настоящие профессионалы своего дела. И владимирское ведомство - яркий тому пример.Екатерина Семенова, начальник Управления обеспечения исполнения федерального бюджета Федерального казначейства:- Владимирское управление, которое сегодня отмечает тридцать лет своего создания - это управление с огромной историей, управление с традициями. Управление, где берут студентов на работу, выращивают их, помогают, делают из них действительно специалистов.