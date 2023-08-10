Во Владимире появилась своя Мама Карло Во Владимире появилась своя Мама Карло. Под таким...

Во Владимире появилась своя "Мама Карло"Во Владимире появилась своя "Мама Карло". Под таким псевдонимом работает Маргарита Зинова, она занимается реставрацией мебели и буквально "оживляет" старинные вещи. Многим из них больше ста лет. В творческой мастерской побывала наша съемочная группа."Летающие стулья", винтажные зеркала, антикварные комоды. В мастерской реставратора Маргариты Зиновой царит атмосфера волшебства. Уже почти четыре года девушка "оживляет" старинные вещи.Маргарита Зинова, реставратор мебели:- Место стало достаточно популярным. Студия - живой организм. И мне кажется вообще все предметы в студии они как живые, потому что они иногда немного даже друг с другом переговариваются и заражают друг друга своим характером, потому что у каждого свой характер. Один несговорчивый, другой покладистый.Даже псевдоним у Маргариты "сказочный" - "Мама Карло". Потому что в каждой задаче мастер видит что-то бОльшее, чем просто восстановление.Маргарита Зинова, реставратор мебели:- Это и женская нежность,потому что мы с нежностью и заботой относимся к предметам.Это и то, что женщина дает жизнь - в том числе вторую жизнь мебели, почему бы нет? И вот такие вот "Буратины" у нас по студии стоят.Почти все вещи в мастерской Маргариты - раритеты. Например, этому буфету больше ста десяти лет. Его привезли из усадьбы графов Уваровых. Внутреннее убранство их дома отличалось особой роскошью. Собственная коллекция живописи, обширная библиотека, мебель на "европейский манер". Сегодня этот "старичок" ждет своего "перерождения".Маргарита Зинова, реставратор мебели:- Здесь очень необычная резьба. Если человек не сталкивается с такими предметами в жизни часто, не видит их, то в принципе для него все буфеты на одно лицо. Но если ты с этим работаешь и ты немножечко в этом, ну не то чтобы разбираешься, но знаешь, что вот эта резьба не свойственна нашим широтам, у нас такого не было. Это больше напоминает европейский стиль. Это не то, что делали в наших краях.Нередко предметы мебели приходится собирать по частям, рассказывает Маргарита. Подходящие духу изделия ножки и дверцы иногда находятся в разных частях страны. Собрать единый гармоничный предмет интерьера - тоже важная часть работы реставратора.Маргарита Зинова, реставратор мебели:- Подбираем их по стилю, чтобы они примерно друг дружке подходили. Можем их прямо миксовать, тусовать, чтобы они дружили между собой. Создаем на буфет вот такую вот подставку с резными ножками, чтобы он смотрелся выше, воздушнее, воспринимался легче глазу. Красим в единый стиль и получается "мэтч". Ну то есть вот таких вот товарищей из разных регионов мы берем и "женим".Потому все работы Маргариты уникальны. Дизайн подбирается индивидуально для каждого заказчика. Цвет, стиль, приемы. Реставратор еще и своеобразный психолог - он должен знать, в какую семью отправится предмет.Маргарита Зинова, реставратор мебели:- Как они живут, чем они дышат, что они любят, насколько общительны они. Какой характер у глав семьи - хозяев дома. Как они планируют использовать этот предмет и в каком пространстве этот предмет будет жить.Эти тумбочки и столик будут украшать летнюю террасу. Семья приобрела дом под снос, в котором и обнаружила ценную находку. Сейчас на его месте возводят новые "стены", в которых мебельный ансамбль начнет "новую жизнь".Маргарита Зинова, реставратор мебели:- Мы взяли за основу вот этот мотив, потому что здесь очень гармоничное сочетание цветов. Они такие вкусные, сочные, нескучные и в то же время не напрягающие. С ними рядом действительно хочется отдыхать.Но главное в реставрации, говорит Маргарита - смелость. Для тех, кто готов экспериментировать, девушка проводит мастер классы. В будущем "Мама Карло" планирует открыть онлайн-школу для реставраторов, а также единое креативное пространство для представителей нескольких творческих профессий. В том числе дизайнеров и художников. Чтобы создавать нечто уникальное вместе.Александра Лебедикова, Андрей Беляков, "Вести-Владимир"