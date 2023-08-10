Во Владимире появились новые шедевры, выполненные мастерами уличного искусства Загогули33 Всё...

Во Владимире появились новые шедевры, выполненные мастерами уличного искусства "Загогули33"Всё ярче становится областная столица благодаря Фестивалю уличного искусства "Загогули33". Знакомимся с новыми шедеврами Ли Поттери и Андрея Ведро.- Четверть мозаичного панно владимирского керамиста Лизы Комаровой или Ли Поттери - появилась на некогда унылом заборе "Автоприбора". Такой мурал вандалам не по зубам! В ход идёт затирка. В ближайшие две недели рядом появятся ещё три керамических панно, объединенные единой композицией. Одно из них уже готово к монтажу. Сюжет мозаик - "танцующие хип-хоп ребята (кстати, реальные знакомые художницы) на фоне архитектурных образов Владимира". Однако трактовку Елизавета оставляет зрителю и просит попробовать угадать, изображённые на панно здания.- А это новые масштабные "загогули" Андрея Ведёркина или Ведро из города Железнодорожный. Они находятся у стадиона "Торпедо" и на Алябьева, 9. "Беспредметная геометрическая композиция является частью серии "закономерность", погружает зрителя в метафорическое пространство вариантов, где всякая случайность - лишь неустановленная закономерность", - описывают работы на страничке фестиваля.