Во Владимире появились новые шедевры, выполненные мастерами уличного искусства Загогули33
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Во Владимире появились новые шедевры, выполненные мастерами уличного искусства "Загогули33"
Всё ярче становится областная столица благодаря Фестивалю уличного искусства "Загогули33". Знакомимся с новыми шедеврами Ли Поттери и Андрея Ведро.
- Четверть мозаичного панно владимирского керамиста Лизы Комаровой или Ли Поттери - появилась на некогда унылом заборе "Автоприбора". Такой мурал вандалам не по зубам! В ход идёт затирка. В ближайшие две недели рядом появятся ещё три керамических панно, объединенные единой композицией. Одно из них уже готово к монтажу. Сюжет мозаик - "танцующие хип-хоп ребята (кстати, реальные знакомые художницы) на фоне архитектурных образов Владимира". Однако трактовку Елизавета оставляет зрителю и просит попробовать угадать, изображённые на панно здания.
- А это новые масштабные "загогули" Андрея Ведёркина или Ведро из города Железнодорожный. Они находятся у стадиона "Торпедо" и на Алябьева, 9. "Беспредметная геометрическая композиция является частью серии "закономерность", погружает зрителя в метафорическое пространство вариантов, где всякая случайность - лишь неустановленная закономерность", - описывают работы на страничке фестиваля.