Система мониторинга параметров транспортного потока появится в городской агломерации Владимира. Об этом сообщили в пресс-службе Владупрадора. Мониторинг будет фиксировать и передавать

Система мониторинга параметров транспортного потока появится в городской агломерации Владимира. Об этом сообщили в пресс-службе Владупрадора. Мониторинг будет фиксировать и передавать в специализированные центры информацию о плотности и движении машин, об инцидентах на дорогах. Система поможет также улучшить работу светофоров. Для реализации собираются установить 216 видеодетекторов транспорта. Их подключат в 2024-2025 годах. Прокомментируйте новость у