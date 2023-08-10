Во Владимире чествовали лучших строителей региона. В это воскресенье, 13 августа, они отметят профессиональный праздник. В преддверии этого дня в Областном дворце культуры и искусства

Во Владимире чествовали лучших строителей региона. В это воскресенье, 13 августа, они отметят профессиональный праздник. В преддверии этого дня в Областном дворце культуры и искусства состоялись торжественные мероприятия, а также выставка достижений строительной отрасли региона. Ее посетили министр архитектуры и строительства Александр Батурин и зам. губернатора по вопросам инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Сергей Волков. Сергей