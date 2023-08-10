На пляжах у этих водоемов подняли черные флаги. Купание официально запрещено, сообщили в мэрии. В Роспотребнадзоре исследовали качество воды в Семязинском пруду и в озере Глубоком. Оба

На пляжах у этих водоемов подняли черные флаги. Купание официально запрещено, сообщили в мэрии. В Роспотребнадзоре исследовали качество воды в Семязинском пруду и в озере Глубоком. Оба водоема проверку не прошли – в них обнаружили повышенное содержание бактерий кишечной палочки и энтерококков. Помимо этого, в озере Глубоком также обнаружили бактерии колифаги и обобщённые колиформные бактерии.