Участниками слёта станут ученики владимирских школ в возрасте от 13 до 18 лет. Они соберутся вместе, чтобы изучать экологию, охрану окружающей среды, лесоводство и биологию. Как сообщили в

Участниками слёта станут ученики владимирских школ в возрасте от 13 до 18 лет. Они соберутся вместе, чтобы изучать экологию, охрану окружающей среды, лесоводство и биологию. Как сообщили в мэрии, пока мероприятие находится на стадии проекта. Его заявляют на конкурс на получение гранта из федерального бюджета. Проект направлен на развитие интеллекта и вовлечение детей в исследовательскую