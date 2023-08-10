В населённых пунктах Владимирской области в 2023 году планируют благоустроить 32 общественных пространства и 105 дворовых территорий.

В населённых пунктах Владимирской области в 2023 году планируют благоустроить 32 общественных пространства и 105 дворовых территорий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ региона.На сегодняшний день удалось реконструировать 82 объекта. К примеру, во Владимире в текущем году уже облагородили 34 двора, ещё 5 дворовых территорий благоустроили в Александрове и 4 – в Гороховце.Минимальный перечень проводимых на территориях работ включает восстановление дворовых проездов и тротуаров, обустройство освещения, установку скамеек, урн, а также ремонт парковочных мест.