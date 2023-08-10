Во Владимирской области дотла сгорел трехквартирный жилой дом и сараи.
В деревне Ильино (в...
Во Владимирской области дотла сгорел трехквартирный жилой дом и сараи.
В деревне Ильино (в Гусь-Хрустальном районе) произошёл крупный пожар в ночь на 9-е августа.
Пресс-служба МЧС России по Владимирской области информирует, что сообщение о возгорании жилого дома поступило в 23:53.
По прибытии пожарных подразделений наблюдалось открытое горение деревянного трехквартирного дома и сараев.
Предварительная площадь пожара 250 квадратных метров.
К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 16 человек личного состава.
«Информация о погибших и пострадавших не поступала...» - уточняют в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.
Дознаватель устанавливает причину крупного пожара.
Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101».
Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области