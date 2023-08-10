Во Владимирской области дотла сгорели трехквартирный жилой дом и сараи. В деревне Ильино (в...

Во Владимирской области дотла сгорели трехквартирный жилой дом и сараи.В деревне Ильино (в Гусь-Хрустальном районе) произошёл крупный пожар в ночь на 9-е августа.Пресс-служба МЧС России по Владимирской области информирует, что сообщение о возгорании жилого дома поступило в 23:53.По прибытии пожарных подразделений наблюдалось открытое горение деревянного трехквартирного дома и сараев.Предварительная площадь пожара 250 квадратных метров.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 16 человек личного состава.«Информация о погибших и пострадавших не поступала...» - уточняют в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.Дознаватель устанавливает причину крупного пожара.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101».Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области