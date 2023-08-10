Во Владимирской области отремонтированы почти 500 дворовых территорий Почти 500 дворов...

Во Владимирской области отремонтированы почти 500 дворовых территорийПочти 500 дворов отремонтированы во Владимирской области в рамках национального проекта "Жильё и городская среда".Новый облик приобрели 486 дворовых территорий. А до конца года в регионе пройдёт благоустройство 137 территорий. Это 105 дворов и 32 общественных пространства. На эти цели выделено почти 500 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. Благоустройство дворов в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» продолжится и в 24-ом.Сейчас в муниципалитетах идёт конкурсный отбор заявок, отметила министр ЖКХ области Елена Семёнова.