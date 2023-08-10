Глава региона подписал соглашение о сотрудничестве с председателем высшего совета Спортивной федерации регби России и президентом Федерации регби Владимирской области. Создавать

Глава региона подписал соглашение о сотрудничестве с председателем высшего совета Спортивной федерации регби России и президентом Федерации регби Владимирской области. Создавать инфраструктуру для занятий и соревнований по этому контактному виду спорта планируют на выезде из Владимира. Обсуждается территория у Южного шоссе, возле одного из отелей. Правительство области пообещало поддержать эту идею административно. По мнению губернатора