Сотрудники ФСБ, Росгвардии и полиции провели совместный рейд по выявлению фактов незаконного пребывания иностранцев на территории РФ, во время которого были задержаны 40 нелегалов.

Сотрудники ФСБ, Росгвардии и полиции провели совместный рейд по выявлению фактов незаконного пребывания иностранцев на территории РФ, во время которого были задержаны 40 нелегалов. Об этом проинформировала пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Во время мероприятия в одном из районов удалось поймать приехавших на заработки граждан из стран СНГ. Гости трудились на стройках региона, однако необходимые разрешительные документы у них отсутствовали.Полицейские составили на задержанных протоколы. 34 иностранца получили штрафы и будут выдворены из страны, ещё 6 мигрантов ждут решения суда.«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», - говорится в сообщении ведомства.