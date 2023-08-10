Во Владимирской области уборочная кампания бьет рекорды В регионе началась уборочная. Горячая пора...

Во Владимирской области уборочная кампания бьет рекордыВ регионе началась уборочная. Горячая пора у аграриев Меленковского района. О том как проходит жатва на юге региона расскажет Александр Сыпченко.С этого поля в селе Денятино Меленковского района рабочие местного племзавода ежедневно собирают тонны качественной пшеницы. Урожайность участка более чем хорошая - 40 центнеров с гектара, зерноуборочные комбайны работают практически без перерыва. В этом году аграрии рассчитывают собрать рекордный урожай.Евгений Жильцов, заместитель генерального директора племзавода "Илькино":- Жаркая погода нам на данный момент способствует уборке. Зерно сразу сохнет в колосе как бы. Доставляет меньше затрат чтобы мы его меньше прогоняли через сушку.Помимо пшеницы, аграрии выращивают тритикале-это гибридная культура, овес и ячмень. Общая площадь, отведенная под зерновые -6 тысяч гектаров. Вернуть в сельхозоборот все неиспользуемые земли - наилучший вклад в экономику и продовольственную безопасность региона, уверен заместитель гендиректора племзавода Евгений Жильцов. Дополнительная кормовая база сегодня жизненно необходима.Евгений Жильцов, заместитель генерального директора племзавода:- Требуется увеличение посевных площадей, это первый вопросик такой самый серьезный. Рабочих у нас хватает, специалисты очень хорошие.Уборкой зерновых, картофеля и моркови здесь не ограничиваются. Племзавод каждый день производит 50 тонн молока. В хозяйстве более 4000 голов и стадо постоянно увеличивается. Все буренки в прекрасном настроении, что сказывается на надое. Коровники регулярно убираются от навоза и даже оборудованы кондиционерами. Штат сотрудников племзавода превышает 350 человек. 60 из них - осужденные, отбывающие наказание в местном исправительном центре.В новом году меры поддержки сельхозпроизводителей обязательно будут усилены, говорит депутат Законодательного собрания Владимирской области Александр Захаров.Александр Захаров, депутат Законодательного собрания Владимирской области:- Самый главный инструмент- это субсидии, которые идут на поддержку наших сельхозпроизводителей, но я думаю что на этом не нужно останавливаться. Нужно смотреть шире и надо принимать дополнительные в будущем. Рассмотреть привлечение в том числе и молодых специалистов, которые работали на селе.С начала августа в регионе уже намолотили 2 тысячи триста тонн зерна. Сельхозпредприятия Владимирской области гордятся первыми результатами уборочной кампании.Александр Сыпченко, Андрей Беляков "Вести-Владимир"