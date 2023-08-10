Во Владимирской области жителя Гороховецкого района будут судить за то, что он воспользовался чужой...

Во Владимирской области жителя Гороховецкого района будут судить за то, что он воспользовался чужой банковской картой 17 раз.Следователем Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя (к слову, ранее судимого).В июне обвиняемый нашел около одного из магазинов в городе Гороховец банковскую карту, которой решил воспользоваться. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В дальнейшем чужую карту (с моментальной оплатой) мужчина использовал в различных торговых точках.«В общей сложности он её использовал 17 раз...» - рассказывают в УМВД.47-летняя потерпевшая обнаружила снятие денег лишь зайдя в личный кабинет мобильного банка. Там она увидела уведомления о снятии 3 000 рублей.Личность подозреваемого была установлена, благодаря записям с камер видеонаблюдения в магазинах.Сообщается, что мужчина задержан. В содеянном он сознался, а материальный ущерб возместил.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pxfuel.com