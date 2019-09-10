На волне шумихи после объявления о расставании с молодым мужем Лолита Милявская представила новую песню Папа. Причем сделала это певица в своеобразном стиле.

На волне шумихи после объявления о расставании с молодым мужем Лолита Милявская представила новую песню "Папа". Причем сделала это певица в своеобразном стиле.Лолита Милявская, в отличие от многие своих коллег по отечественному шоу-бизнесу, не боится показаться смешной и неряшливой для аудитории. Артистка, известная своими выходками и эпатажем, на сей раз удивила поклонников, опубликовав видео, сделанное сразу после душа. Певица предстала перед подписчиками своего Instagram-аккаунта с полотенцем на голове и с красными глазами."Интернет давно стал "личным" пространством для многих). Мне нечего было снимать все эти дни, и не снимала). Выкладывать одни и те же песни с концертов? Скучно). Не могу сказать, что сейчас сняла что-то "особенное")). Глаза красные от шампуня, сразу предупреждаю (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – сообщила Лолита Милявская.Певица выложила ролик, на котором вытирает мокрые волосы, проводит рукой по лицу без единого следа косметики, на фоне своей новой песни "Папа". "Ты знаешь, как сделать мне больно. Ты знаешь, как плюнуть мне в душу. Довольно! Дальше не может быть хуже. Я примеряла разные роли. Отраженье твое искала в лужах, а нашла его в алкоголе. Именно он был мне нужен", – поет артистка."Папа, мне нравятся мужчины, как ты. Только сердцем, а не признаком красоты. Мама, выбрасывай старые вещи. Мне хватит в жизни хватит трещин", – исполнила припев . Многочисленные поклонники, судя по комментариям, бурно отреагировали на новую музыкальную композицию. Фанаты сочли ее очень трогательной и пронзительной. Кто-то решил, что на подобную лирику артисту толкнуло расставание с молодым супругом, спортсменом Дмитрием Ивановым. Несмотря на то, что развод пока не последовал, уже сняла обручальное кольцо.