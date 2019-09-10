Британская королева любит и умеет экономить. Елизавета II нашла
применение простыням 20-летней давности и старым газетам.
Британская королева любит и умеет экономить. Елизавета II нашла
применение простыням 20-летней давности и старым газетам.
По словам актрисы Джоанна Ламли, которая близко знакома с августейшей
семьей, в Букингемском дворце нет ни одной новой вещи. Королева использует "подержанные"
столовые приборы, кровати и даже пастельное белье. В замке также используются только энергосберегающие
лампочки.
О бережливости британской королевы говорит и писатель Адам Хелликер. Биограф монарха
рассказал, что в 1997 году, когда яхту Елизаветы II сняли с эксплуатации и превратили в
музей, королева приказала вынести с судна постельное белье и покрывала. Все это
добро отвезли в летнюю резиденцию августейшей особы в шотландии – замок
Балморал.
"Ее Величество продолжает эффективно использовать покрывала
с ''Британии'', а если белье истончается, то просит перешить его на наволочки.
Когда и наволочки начинают ветшать, разрезает их и превращает в чехлы для
диванных подушек", – сообщил Адам Хелликер в
беседе с The Daily Express.
Более того, нашла применение даже старым газетам. Рабочие
собирают макулатуру, измельчают ее и используют в качестве настила в конюшне.
Британская королева экономна и в других отношениях:
например, она носит одни и те же сумочки в течение 40 лет. А в прошлом году она
отправилась на рождественские каникулы в Норфолк на общественном транспорте. За
билет королева заплатила – 50 фунтов стерлингов, что примерно равно четырем
тысячам рублей.