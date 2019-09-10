Британская королева любит и умеет экономить. Елизавета II нашла применение простыням 20-летней давности и старым газетам.

Британская королева любит и умеет экономить. Елизавета II нашлаприменение простыням 20-летней давности и старым газетам.По словам актрисы Джоанна Ламли, которая близко знакома с августейшейсемьей, в Букингемском дворце нет ни одной новой вещи. Королева использует "подержанные"столовые приборы, кровати и даже пастельное белье. В замке также используются только энергосберегающиелампочки.О бережливости британской королевы говорит и писатель Адам Хелликер. Биограф монархарассказал, что в 1997 году, когда яхту Елизаветы II сняли с эксплуатации и превратили вмузей, королева приказала вынести с судна постельное белье и покрывала. Все этодобро отвезли в летнюю резиденцию августейшей особы в шотландии – замокБалморал."Ее Величество продолжает эффективно использовать покрывалас ''Британии'', а если белье истончается, то просит перешить его на наволочки.Когда и наволочки начинают ветшать, разрезает их и превращает в чехлы длядиванных подушек", – сообщил Адам Хелликер вбеседе с The Daily Express.Более того, нашла применение даже старым газетам. Рабочиесобирают макулатуру, измельчают ее и используют в качестве настила в конюшне.Британская королева экономна и в других отношениях:например, она носит одни и те же сумочки в течение 40 лет. А в прошлом году онаотправилась на рождественские каникулы в Норфолк на общественном транспорте. Забилет королева заплатила – 50 фунтов стерлингов, что примерно равно четыремтысячам рублей.