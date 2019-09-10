Председатель регионального законодательного собрания отметил высокую активность избирателей, честность и открытость прошедшего голосования

Председатель регионального законодательного собрания отметил высокую активность избирателей, честность и открытость прошедшего голосованияВ Костромской области 8 сентября в единый день голосования прошли дополнительные выборы в областную Думу и выборы в органы местного самоуправления. Председатель регионального законодательного собрания Алексей Анохин отметил высокую активность избирателей, честность и открытость прошедшего голосования.В единый день голосования в Костромской области состоялось 18 избирательных кампаний по выборам местных глав и депутатов, а также дополнительные выборы депутата Костромской областной Думы от Нерехтского района.В итоге, 28 из 40 мандатов, разыгрываемых в ходе выборов, получили кандидаты от политической партии «Единая Россия». Председатель облдумы и секретарь регионального отделения партии Алексей Анохин сегодня на встрече с журналистами отметил, что это серьезный результат и большая ответственность.«Из 40 мандатов, которые замещаются в органы местного самоуправления, партия «Единая Россия» получила 70 процентов. Это в очередной раз подтверждает то соотношение сил, которое сегодня есть в областной Думе и муниципальных образованиях. Понятно, что победа – это только начало. Впереди большая и серьезная работа, чтобы оправдать доверие наших земляков. Мы в полной мере понимаем ответственность, которая ложится на наших кандидатов, на региональное отделение «Единой России», и, безусловно, только делами будем подтверждать это доверие», - прокомментировал Алексей Анохин.Председатель облдумы подчеркнул, что в этом году избиратели показали высокую активность, что говорит как о конкурентности самих выборов, так и о глубоком чувстве ответственности граждан за будущее родного края. «Наши с вами земляки, жители муниципальных районов, ответственны за свою малую Родину, за территорию, на которой проживают. Поэтому люди шли на выборы целыми семьями, компаниями», - сказал Алексей Анохин.В ходе пресс-конференции руководитель регионального законодательного собрания также представил журналистам Вадима Брюханова, который одержал победу на дополнительных выборах депутата Костромской областной Думы от Нерехтского района. Кандидат от «Единой России» по итогам выборов получил 62,83% голосов избирателей.«Вадим Константинович Брюханов убедительно победил в конкурентных и непростых выборах в Нерехтском районе. Это не сторонний для этой территории человек. На территории района он развивает свое производство, возглавляет союз промышленников Костромской области и будет проводником политики, которую реализует губернатор и региональное отделение партии в Нерехте и Нерехтском районе», - отметил Алексей Анохин.«Для меня очень важно и ценно, что большинство избирателей отдали за меня свои голоса. Я свою заслугу оцениваю достаточно скромно. Все-таки считаю, что это заслуга нерехтчан, которые поддержали меня своими голосами, поддержали ту работу, которую проводит сегодня администрация Нерехтского района при поддержке губернатора по социально-экономическому развитию муниципалитета. Очень надеюсь, что буду полезен в этой работе, и у меня все получится», - отметил Вадим Брюханов.