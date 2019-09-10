37-летняя ведущая Алена Водонаева начала задумываться о приближающейся старости. Она построила свои рассуждения, базируясь на примерах внешности различных звезд

37-летняя ведущая Алена Водонаева начала задумываться о приближающейся старости. Она построила свои рассуждения, базируясь на примерах внешности различных звездЗвезда призналась, что на эти мысли ее натолкнула жена Филиппа Янковского актриса Оксана Фандера. Та, в свою очередь заявила, что отказывается красить волосы и намерена демонстрировать естественную седину."Я бы на месте прекрасной Фандеры, конечно, отложила переход к натуральному серебристому. Все-таки седина гармоничнее смотрится с пожилым лицом, а Оксана не подходит под описание старой женщины. Но ее стремление достойно взрослеть я полностью поддерживаю", – заявила светская львица.По мнению Водонаевой, старость для женщины, в первую очередь, это страх утратить сексуальность. Она считает, что сексуальность заключается не только в в подтянутом теле и гладкой коже. Прежде всего, это срасть во взгляде, знания, опыт, мудрость и уверенность в себе."Эти преимущества зрелой женщины вскружили голову не одному юному красавчику", – подчеркнула звезда.Алена отметила, что говоря о благородной старости­, нельзя не вспомнить о Монике Бел­луччи. "Разве можно сказать, что Моника Беллуччи "сдала"? Нет. Она потрясающая, и ее морщины только делают ее еще желаннее, особенно вкупе с шикарными формами, которые горячая итальянка не утратила. И уверенность в себе – это подкупает больше всего", – утверждает теледива.