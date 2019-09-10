В акции могут принять участие клиенты, у которых в настоящее время не открыт расчетный счет в Банке УРАЛСИБ

В акции могут принять участие клиенты, у которых в настоящее время не открыт расчетный счет в Банке УРАЛСИББанк УРАЛСИБ продлил акцию для компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей «Круглый ноль, целый год» до 30 сентября включительно. В акции могут принять участие клиенты, у которых в настоящее время не открыт расчетный счет в Банке УРАЛСИБ.Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предлагаются специальные тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию.Клиенты открывшие расчетный счет в Банке УРАЛСИБ в период проведения акции, получают бесплатно на свой выбор:12 месяцев обслуживания в рамках пакета услуг «Бизнес-старт»6 месяцев обслуживания в рамках пакетов услуг «Кассовый» или «Платежный»Пакеты услуг включают набор основных сервисов, востребованных малым бизнесом: платежи, переводы в адрес физических лиц, операции с наличными, выпуск и обслуживание бизнес-карт, интернет- и мобильный банк.Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2019 года включительно во всех офисах Банка. Подробности акции – на .Банк УРАЛСИБ активно развивает сервисы для бизнеса, многие из которых бесплатны для клиентов Банка. В числе таких сервисов – онлайн-резервирование расчетного счета, обучающая онлайн-площадка для предпринимателей Университет бизнеса, возможность регистрации бизнеса «1С-Старт» на сайте Банка. В Интернет-банке «УРАЛСИБ бизнес-online» для представителей бизнеса доступны удобные нефинансовые сервисы.Более подробную информацию можно получить на сайте Банка УРАЛСИБ, в отделениях Банка и по телефону горячей линии для юридических лиц: 8 800-700-77-16.