Бывший президент Украины Петр Порошенко, после проигрыша на выборах оказавшийся фигурантом сразу 13 уголовных дел, успешно избегает необходимости встречаться с представителями правоохранительных органов и отвечать на их вопросы. Эксперты сообщили, что 10 сентября политика ожидают сразу два допроса, причем, весьма вероятно, с применением полиграфа.

Бывший президент Украины Петр Порошенко, после проигрыша на выборах оказавшийся фигурантом сразу 13 уголовных дел, успешно избегает необходимости встречаться с представителями правоохранительных органов и отвечать на их вопросы. Эксперты сообщили, что 10 сентября политика ожидают сразу два допроса, причем, весьма вероятно, с применением полиграфа.Бывший заместитель главы администрации президента Украины при Викторе Януковиче, юрист Андрей Портнов обратился к лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко. Он напомнил, что 10 сентября того ожидают сразу два допроса в Государственном бюро расследований.Для первой беседы бывшего украинского лидера ждут уже в 9:30, вторая же должна состояться в 14:00. Директор Госбюро расследований Украины Роман Труба, в свою очередь, отметил, что ходу беседы может помочь специальная техника. "Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа", – цитирует его .Материал дополняется.