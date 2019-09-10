24-летняя Деми Роуз, более известная как британская Ким Кардашьян, посетила масштабный фестиваль электронной музыки Burning Man. Он проходил в Неваде, США.

24-летняя Деми Роуз, более известная как британская Ким Кардашьян, посетила масштабный фестиваль электронной музыкиBurning Man. Он проходил в Неваде, США.Фестиваль длился 8 дней. Модель успела сменить множество нарядов за этот период. Но один из них стал самым запоминающимся.Девушка предстала в костюме любви. Грудь Роуз прикрывали лишь красные блестящие сердечки, которые держались на веревочках с бахромой. Низ бикини, в свою очередь, тоже был максимально открытым.Дополнили образ ковбойские сапоги на плоской подошве и объемная шаль. Помимо стандартных аксессуаров на шее и в ушах, Деми захватила с собой красный веер.Волосы модель заплела в две французские косички. А чтобы хоть немного скрыться от палящего в пустыне солнца, она взяла очки-маску, которые так актуальны в нынешнем сезоне.Роуз активно ведет свои социальные сети. В Instagrame у нее огромная армия поклонников со всего мира. Их число уже превышает десять миллионов человек.Отметим, Деми абсолютно не вписывается в общепринятые стандарты модельной внешности. Ее параметры далеки от общепринятых 90-60-90, да и рост девушки составляет всего 157 сантиметров. Судя по всему, именно в ее пышных формах и тонкой талии фанаты видят главную изюминку Роуз.