Третий раунд переговоров по вопросу транзита российского газа через территорию Украины состоится 19 сентября. Эксперты считают, что Киев вновь будет пытаться реализовать свой фетиш.

Третий раунд переговоров по вопросу транзита российского газа через территорию Украины состоится 19 сентября. Эксперты считают, что Киев вновь будет пытаться реализовать свой фетиш.Текущий договор, условия которого определяют параметры транзита российского газа в Европу, заканчивается в 2019 году. Москва и Киев должны либо продлить его, либо составить новый.Примечательно, что украинская сторона давно и последовательно выступает за пересмотр условий соглашения. Российский эксперты отмечают, что текущая конфигурация предусматривает наибольшую выгоду для Украины. Однако, уверены специалисты, управляющие украинской газотранспортной системой буквально мечтают о выстраивании сложной многоступенчатой системы транзита."Отчасти это попытка менеджмента "Нафтогаза" и тех, кто их курирует, сохранить свое место у "кормушки", – цитирует заместителя генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача. Их идея заключается в том, чтобы именно они, а не "Газпром", продавали европейцам энергоносители."Перенос точки передачи газа на восточную границу – давний фетиш украинской стороны, в Киеве надеются стать перепродавцами российского газа", – подчеркнул эксперт. По его словам, для подобного развития событий нет никаких оснований."Роль Украины в этой схеме можно сравнить с ролью курьера, но никак не продавца", – заключил Алексей Гривач.Материал дополняется.