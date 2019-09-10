Президент Белоруссии Александр Лукашенко не перестает удивлять. На сей раз он предложил сделать Минск столицей США и гарантировал, что договорится обо всем с главой Белого дома Дональдом Трампом. Очередное неоднозначное заявление Батьки вызвало широкий ажиотаж у пользователей Сети.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не перестает удивлять. На сей раз он предложил сделать Минск столицей США и гарантировал, что договорится обо всем с главой Белого дома Дональдом Трампом. Очередное неоднозначное заявление Батьки вызвало широкий ажиотаж у пользователей Сети.По большей части люди отреагировали на слова Лукашенко сиронией. Были и те, кто оставил саркастические и едкие комментарии. "Мать,неси таблетки, деду опять плохо", – отреагировал на слова Батьки один изпользователей Сети.Другой в шутку заметил, что скоро перед Белым домом вВашингтоне раскинутся картофельные поля. Третьи добавили, что для началаЛукашенко было бы неплохо сначала встретиться и поздороваться с Трампом, и ужепотом о чем-то договариваться."Не, ну а что, плох тот солдат, который генералом нехочет стать! Лучше уж столицей США, чем областью России. Я за", – отметилодин из пользователей.В свою очередь, комментатор с ником Siarhei Hudzilinнапомнил, что недавно хвастался "Теслой", которуюему якобы подарил Илон Маск. "Если даже это старческое, то дед куражитсяочень ок", – написал комментатор. А Миша Ильин предположил, что если Минскстанет столицей США, то Маск отправится руководить заводом "БелАЗ".О Минске как столице Соединенных Штатов Лукашенко пошутил входе открытия соревнований между командами США и Европы на стадионе "Динамо"в белорусской столице. Лукашенко напомнил, что через два года город будетпринимать очередные легкоатлетические игры.На это время Батька предложил сделать Минск столицейСоединенных Штатов. выразил надежду, что Трамп победит на президентскихвыборах и посетит Белоруссию.