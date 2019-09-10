10.09.2019

2019-09-10 19:50:20

Дональд Трамп уволил Джона Болтона

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом сообщил сам глава Белого дома.



"Я был категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие сотрудники администрации, и попросил Джона уйти в отставку, что он и сделал сегодня утром", – написал Трамп в своем Twitter. Президент США добавил, что назовет имя нового советника по нацбезопасности на следующей неделе.