Русская тема стала одной из самых громких и ярких на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF), который открылся в 44-й раз.

В официальную программу вошёл фильм Кантемира Балагова Дылда, завоевавший несколько международных наград. Также в рамках фестиваля открылась площадка Сделано в Москве, на которой ведущим кинопродюсерам мира будут представлены более 20 российских кинофильмов и анимационных лент.Фильм Дылда, действие которого происходит в послевоенном Ленинграде, заслужил высокой оценки не только у кинокритиков и фестивального жюри, но также у прокатчиков. Накануне открытие фестиваля в Торонто стало известно о прокате картины в кинотеатрах США и Канады.Помимо российских фильмов и картин, снятых совместно с Россией, в программу фестиваля вошли ленты о России. Одной из них станет документальная картина Красные пингвины Гейба Польски, рассказывающая о выдающихся российских хоккеистах 1990-х годов.Крупнейшим событие для российского кино, по мнению экспертов и журналистов, стало открытие площадки Сделано в России, которая позволит представить зарубежным прокатчикам, закупщикам и отборщикам ведущих фестивалей мира российские картины и мультфильмы, снятые в последние годы. Первое же мероприятие показало большой интерес к современному российскому кино.Организатором площадки стал Московский экспортный центр.