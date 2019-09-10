Какие-то родители бывают мягкими, а какие-то могут и побыть строгими. Знаменитому юмористу Максиму Галкину пришлось резко одернуть дочь.

Какие-то родители бывают мягкими, а какие-то могут и побыть строгими. Знаменитому юмористу Максиму Галкину пришлось резко одернуть дочь.Недавно мужчина вернулся с отдыха в Юрмале. Максим вновь приступил к работе, но в какой-то момент решил, что отпуска ему не хватило и решил дополнительно расслабиться во дворе своего дома. Об этом он сообщил посредством публикации на личной странице в социальной сети Instagram.Артист мирно покачивался в подвесном кресле, когда к нему прибежала красотка-дочь. Девочка попросила папу почитать ей книжку, но сразу же отвлеклась, как только увидела разноцветные фильтры на телефона Максима. Елизавета начала дурачиться и показывать в камеру язык.На первый раз артист предпочел закрыть глаза на хулиганства дочери, но во второй раз одернул малютку. Когда девочка из любопытства спросила, как поведет себя приложение, если высунуть язык, папа ответил следующим образом: "Эх, тебе все бы язык показывать. Уже позже телеведущий добавил: "Язык не показывай".Отметим, что Максим публикует фото и видео из жизни своих детей чуть ли не каждый день. Юморист часто делится подробностями и забавными ситуациями с любимыми чадами, а пользователи исправно платят супругу Примадонны лайками и добрыми комментариями.Не оставили они без внимания и последние мелкие хулиганства Лизы. Многие отметили, что из девочки вырастет хорошая актриса. Дочь звездной пары довольно "озорной" ребенок. Правда, большая часть поклонников выразила свои эмоции от увиденного различными эмоджи – сердечками и цветами.