Нино Нинидзе опубликовала в Instagram романтичное фото с избранником. Максим Виторган и она позируют крупным планом, прижавшись друг к другу головами.

Нино Нинидзе опубликовала в Instagram романтичное фото с избранником. Максим Виторган и онапозируют крупным планом, прижавшись друг к другу головами.Актриса разместила совместныйснимок с именинником в Stories.Поздравление возлюбленного с 47-летием оказалось довольно лаконичным. "Сегодня твой день", – написала пассия Максима Виторгана.Отметим, в этот деньактера уже успели поздравить его коллеги и друзья. Среди которых Олеся Судзиловская, Анастасия Цветаева идругие. Сам Максим Виторган ранее заявил, что день рождения с каждым годом длянего "все страннее".Материал дополняется