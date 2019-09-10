Нино Нинидзе опубликовала в Instagram романтичное фото с избранником. Максим Виторган и она
позируют крупным планом, прижавшись друг к другу головами.
Нино Нинидзе опубликовала в Instagram романтичное фото с избранником. Максим Виторган и она
позируют крупным планом, прижавшись друг к другу головами.
Актриса разместила совместный
снимок с именинником в Stories.
Поздравление возлюбленного с 47-летием оказалось довольно лаконичным. "Сегодня твой день", – написала пассия Максима Виторгана.
Отметим, в этот день
актера уже успели поздравить его коллеги и друзья. Среди которых Олеся Судзиловская, Анастасия Цветаева и
другие. Сам Максим Виторган ранее заявил, что день рождения с каждым годом для
него "все страннее".
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