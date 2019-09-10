Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко сильно изменилась. Оранжевая принцесса появилась на заседании Верховной рады вскоре после сообщений о трагедии в ее семье.
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сильно изменилась. "Оранжевая принцесса" появилась на заседании Верховной рады вскоре после сообщений о трагедии в ее семье.
Долгое время неотъемлемой частью имиджа Юлии Тимошенко была знаменитая коса. Но пару лет назад политик распрощалась с
прежним образом.
К новому политическому сезону в Верховной раде лидер "Батькивщины" вновь сменила имидж. На последнем заседании Тимошенко предстала перед коллегами-парламентариями с
распущенными волосами и убранной набок челкой. В таком образе ее заснял парламентский фотограф Ян Доброносов.
Пользователи Сети принялись активно обсуждать новый
имидж "оранжевой принцессы". Перемены в ее образе комментаторы восприняли
неоднозначно.
Одни отметили, что Тимошенко стала слишком часто менять прическу.
Другие полагают, что в новом образе Тимошенко выглядит моложе и даже похожа на
школьницу.
Третьи, наоборот, считают, что новая прическа испортила
"оранжевую принцессу". По их мнению, стала похожа на
"ящерицу со злыми глазами".
Другие пользователи полагают, что политик продолжает
искать подходящий образ. А некоторые комментаторы с иронией заметили, что
вместо смены прически Тимошенко могла бы изменить историю. Видимо, это намек на так и
не сбывшиеся президентские амбиции лидера "Батькивщины".
Ранее в украинских СМИ появились сообщения, что пришлось пропустить одной из заседаний Верховной рады из-за смерти близкого
родственника. По некоторым данным, политик лишилась двоюродной сестры.