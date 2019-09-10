Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко сильно изменилась. Оранжевая принцесса появилась на заседании Верховной рады вскоре после сообщений о трагедии в ее семье.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сильно изменилась. "Оранжевая принцесса" появилась на заседании Верховной рады вскоре после сообщений о трагедии в ее семье.Долгое время неотъемлемой частью имиджа Юлии Тимошенко была знаменитая коса. Но пару лет назад политик распрощалась спрежним образом.К новому политическому сезону в Верховной раде лидер "Батькивщины" вновь сменила имидж. На последнем заседании Тимошенко предстала перед коллегами-парламентариями сраспущенными волосами и убранной набок челкой. В таком образе ее заснял парламентский фотограф Ян Доброносов.Пользователи Сети принялись активно обсуждать новыйимидж "оранжевой принцессы". Перемены в ее образе комментаторы воспринялинеоднозначно.Одни отметили, что Тимошенко стала слишком часто менять прическу.Другие полагают, что в новом образе Тимошенко выглядит моложе и даже похожа нашкольницу.Третьи, наоборот, считают, что новая прическа испортила"оранжевую принцессу". По их мнению, стала похожа на"ящерицу со злыми глазами".Другие пользователи полагают, что политик продолжаетискать подходящий образ. А некоторые комментаторы с иронией заметили, чтовместо смены прически Тимошенко могла бы изменить историю. Видимо, это намек на так ине сбывшиеся президентские амбиции лидера "Батькивщины".Ранее в украинских СМИ появились сообщения, что пришлось пропустить одной из заседаний Верховной рады из-за смерти близкогородственника. По некоторым данным, политик лишилась двоюродной сестры.