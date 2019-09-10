В Сети обсуждают совместное фото артистов. Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото с певцом.

В Сети обсуждают совместное фото артистов. Ани Лорак опубликовала на своейстранице в Instagram совместноефото с певцом.Поклонникиисполнителей подозревают, что звезды все же скрывают роман. И это несмотря нато, что после развода Ани Лорак через некоторое время стала встречаться смузыкантом Егором Глебом.И Ани Лорак, и Сергей Лазарев выложили в своиаккаунты в соцсети снимок, который вызвал домыслы о любовных отношениях междуними. При этом оба сопроводили посты хэштегами "дружба" и "друзья".Подписчики знаменитостейтут же свели их вместе. "Какая прекрасная пара", "Главное, #друзья. Не, ну вы идеальная пара", "На дружбу не похоже", "А вы точно просто друзья?", "Мне кажется, у нихроман", "Когда ж вы уже наконец-топоженитесь?" – высказались фолловеры Ани Лорак и СергеяЛазарева.Материал дополняется