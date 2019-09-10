В Сети обсуждают совместное фото артистов. Ани Лорак опубликовала на своей
странице в Instagram совместное
фото с певцом.
В Сети обсуждают совместное фото артистов. Ани Лорак опубликовала на своей
странице в Instagram совместное
фото с певцом.
Поклонники
исполнителей подозревают, что звезды все же скрывают роман. И это несмотря на
то, что после развода Ани Лорак через некоторое время стала встречаться с
музыкантом Егором Глебом.
И Ани Лорак, и Сергей Лазарев выложили в свои
аккаунты в соцсети снимок, который вызвал домыслы о любовных отношениях между
ними. При этом оба сопроводили посты хэштегами "дружба" и "друзья".
Подписчики знаменитостей
тут же свели их вместе. "Какая прекрасная пара", "Главное, #друзья. Не, ну вы идеальная пара", "На дружбу не похоже", "А вы точно просто друзья?", "Мне кажется, у них
роман", "Когда ж вы уже наконец-то
поженитесь?" – высказались фолловеры Ани Лорак и Сергея
Лазарева.
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