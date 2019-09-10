Проект Умное голосование не оправдал надежд блогера Алексея Навального. Избиратели отказались голосовать по указке, поэтому места в Мосгордуме получила только треть из предложенных Навальным кандидатов.

Проект "Умное голосование" не оправдал надежд блогера Алексея Навального. Избиратели отказались голосовать по указке, поэтому места в Мосгордуме получила только треть из предложенных Навальным кандидатов.В списки "Умного голосования" входили представители несколькихполитических сил, в том числе КПРФ. По всей видимости, Навальный решил включитьв список коммунистов из-за высокой популярности партии.За КПРФ активно голосуют. В процентном соотношениикоммунисты всегда занимают вторые места на выборах. Зная о данной тенденции,Навальный умышленно включил в свой список кандидатов от КПРФ.Московский список "УГ" состоял из 45 кандидатов. 35 из них –представители КПРФ, отмечали . На минувших выборах только13 коммунистов набрали достаточное количество голосов, чтобы попасть вМосгордуму. Это говорит о том, что москвичи голосовали по своему усмотрению, ане так, как того хотел Навальный.На выборах в МГД победили не только члены КПРФ,представители "Яблока" и "Справедливой России" получили по несколько мест.Навальный приписывает их победу своему проекту. Но это крайне опрометчивоесуждение.Сергей Митрохин из партии "Яблоко" провел хорошуюпредвыборную кампанию, поэтому и стал депутатом Мосгордумы. Сам он не считаетсвою победу заслугой Навального. Такого же мнения придерживаются и остальныекандидаты от других партий.Напомним, Алексей Навальный представил проект "Умноеголосование" после того, как его сторонников не зарегистрировали кандидатами навыборах в Мосгордуму из-за большого количества недействительных подписей.Помимо прочего, в их списках оказались давно умершие люди.Известный блогер и переводчик Дмитрий "Гоблин" Пучков"Умное голосование" приманкой для "безмозглых людей".