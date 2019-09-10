Проект Умное голосование не оправдал надежд блогера Алексея Навального. Избиратели отказались голосовать по указке, поэтому места в Мосгордуме получила только треть из предложенных Навальным кандидатов.
Проект "Умное голосование" не оправдал надежд блогера Алексея Навального. Избиратели отказались голосовать по указке, поэтому места в Мосгордуме получила только треть из предложенных Навальным кандидатов.
В списки "Умного голосования" входили представители нескольких
политических сил, в том числе КПРФ. По всей видимости, Навальный решил включить
в список коммунистов из-за высокой популярности партии.
За КПРФ активно голосуют. В процентном соотношении
коммунисты всегда занимают вторые места на выборах. Зная о данной тенденции,
Навальный умышленно включил в свой список кандидатов от КПРФ.
Московский список "УГ" состоял из 45 кандидатов. 35 из них –
представители КПРФ, отмечали . На минувших выборах только
13 коммунистов набрали достаточное количество голосов, чтобы попасть в
Мосгордуму. Это говорит о том, что москвичи голосовали по своему усмотрению, а
не так, как того хотел Навальный.
На выборах в МГД победили не только члены КПРФ,
представители "Яблока" и "Справедливой России" получили по несколько мест.
Навальный приписывает их победу своему проекту. Но это крайне опрометчивое
суждение.
Сергей Митрохин из партии "Яблоко" провел хорошую
предвыборную кампанию, поэтому и стал депутатом Мосгордумы. Сам он не считает
свою победу заслугой Навального. Такого же мнения придерживаются и остальные
кандидаты от других партий.
Напомним, Алексей Навальный представил проект "Умное
голосование" после того, как его сторонников не зарегистрировали кандидатами на
выборах в Мосгордуму из-за большого количества недействительных подписей.
Помимо прочего, в их списках оказались давно умершие люди.
Известный блогер и переводчик Дмитрий "Гоблин" Пучков
"Умное голосование" приманкой для "безмозглых людей".