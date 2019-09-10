«Сотрудники главка исполнили желание Никиты Золотарева, страдающего тяжелым заболеванием, подарив ребенку возможность почувствовать себя стражем порядка», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Недавно в Главном управлении МВД России по Кемеровской области при содействии благотворительного проекта «Мечтай со мной» узнали о своём маленьком земляке – шестилетнем Никите Золотарёве, который борется с тяжелым недугом. Несмотря на это, мальчик намерен стать полицейским. Сотрудники главка исполнили его желание, подарив ребенку возможность почувствовать себя стражем порядка», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Сначала мальчику рассказали о службе в ГИБДД. В музее Никита с огромным интересом подержал в руках жезл-скоростемер, примерил фуражку, а затем и форменную каску. И восторженно посидев за рулём раритетного патрульного мотоцикла, отправился в детско-юношеский центр безопасности дорожного движения, где всё по-настоящему, только адаптировано для маленьких пешеходов: перекрестки, светофоры, дорожные знаки. Здесь мальчик в строгом соответствии с правилами прокатился по игрушечным улицам на веломобиле и самокате, а на специальной карте поставил оценки другим ребятам. Сотрудники Госавтоинспекции торжественно посвятили Никиту Золотарева в юные автоинспекторы.Затем будущий полицейский побывал в гостях у спецназа «Гром». Бойцы продемонстрировали, как они готовятся к схваткам с преступниками, наглядно показав, что их служба действительно «и опасна, и трудна».А почувствовать себя настоящим Шерлоком Холмсом мальчик смог благодаря эксперту-криминалисту и его большому «чемодану». Полицейский продемонстрировал маленькому гостю, как происходит осмотр места происшествия, фотосъемка микрообъектов, собираются улики и снимаются отпечатки пальцев.«Это так интересно! Когда вырасту, у вас буду работать», – твердо сказал Никита.Скачать видео