Певица и телеведущая Юлия Ковальчук не любит проводить много времени на кухне, однако на столе у нее всегда имеется что-то вкусненькое. Знаменитость поделилась тем, что больше всего ей не нравится в готовке.

Певица и телеведущая Юлия Ковальчук не любит проводить много времени на кухне, однако на столе у нее всегда имеется что-то вкусненькое. Знаменитость поделилась тем, что больше всего ей не нравится в готовке.Девушка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фото, где позирует рядом с грилем. Артистка рассказала поклонникам, что не так давно вернулась с празднования Дня города, и теперь ей нужно накормить своих голодных домочадцев. К слову, еще никто не смог упрекнуть Юлию в том, что ей плохо удается совмещать роль примерной жены и медиа-персоны.Певица поинтересовалась у подписчиков, какие у них любимые блюда, а также поведала, что сама в готовке предпочитает все самое простое – мясо, рыбу и овощи. Она рассказала, что в основном готовит на гриле."В рыбу кладу веточку розмарина и немного соли и перца! Так...у кого тут слюнки потекли?))) Для меня такой ужин вкуснее любого ресторанного (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)", – поделилась впечатлениями звезда.Кроме того, знаменитость не смогла умолчать и о том, что ей больше всего не нравится при работе на кухне: "Ненавижу мыть сковородки, поэтому на своем гриле просто протираю салфетками съемные панели и все". Текст Ковальчук сопроводила забавными смайликами.Поклонники телеведущей отметили, что она выглядит на снимке милой и домашней. Кроме того, многие задали вопросы, касающиеся готовки. Фолловеры завели дискуссию, посвященную кулинарным примудростям, в которую Юлия также влилась.