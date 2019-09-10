Президент Белоруссии Александр Лукашенко наметил вектор сближения с Украиной перед встречей с Владимиром Зеленким. Одновременно с этим он озвучил нелепые угрозу в адрес России и Владимира Путина. Примечательно, что после этого Батька стал жертвой провокации украинских националистов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наметил вектор сближения с Украиной перед встречей с Владимиром Зеленким. Одновременно с этим он озвучил нелепые угрозу в адрес России и Владимира Путина. Примечательно, что после этого Батька стал жертвой провокации украинских националистов.Чем очевиднее становится шаткость положение президента Белоруссии, тем агрессивнее – его заявления. Признаки приближающейся отставки Александра Лукашенко, кажется, толкают ко все более рискованному поведению, заставляя окончательно закрыть глаза на реальное положение дел.Так, белорусский лидер потребовал от России компенсаций за аварию на Чернобыльской АЭС. За ЧП, произошедшее на территории Украинской ССР, Александр Лукашенко требует льготы на нефть и газ. В противном случае он пригрозил забрать нить газопровода "Дружба".Многие эксперты оценили подобный выпад как угрозу лично Владимиру Путину. Дескать, на фоне интеграционных процессов в рамках создания Союзного государства отставка Александра Лукашенко становится вопросом времени, в связи с чем он то торгуется об условиях своего ухода с поста президента, то пытается затормозить процесс, то вовсе срывает все договоренности и провоцирует напряженность.Тем временем некоторые белорусские журналисты рассматривают выпад Батьки в контексте подготовки переговоров Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Президенты могут встретиться на полях II Форума регионов Украины и Беларуси, который состоится 3-4 октября в Житомире.Дескать, таким образом белорусский лидер отправил своему украинскому коллеге сигнал о своей готовности не только получать от России материальную помощь, но и так или иначе действовать против нее. Примечательно, что в ответ на это Александр Лукашенко стал жертвой провокации с украинской стороны.Материал дополняется.