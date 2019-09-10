33-летний Максим Гареев, который подозревается в убийстве известной модели и блогера Екатерины Семочкиной, отказался от признательных показаний. В студии программы Прямой эфир на телеканале Россия 1 выступил адвокат задержанного мужчины.

33-летний Максим Гареев, который подозревается в убийствеизвестной модели и блогера Екатерины Семочкиной, отказался от признательных показаний.В студии программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" выступил адвокатзадержанного мужчины.Выяснилось, что на днях Максим Гареев поменял защитника.Ранее его интересы представлял бесплатный юрист. Новый адвокат подозреваемого -Александр Обозов – рассказал собравшимся в студии "Прямой эфир", что Гареев,детально описавший детали убийства, теперь отказывается от своих слов.Обозов говорит, что ни физического, ни морального давленияна Максима со стороны следствия не оказывалось. Что именно заставило подозреваемогов убийстве Екатерины Семочкиной оговорить себя – осталось невыясненным.В невиновность Гареева верят его родители. Мать подозреваемого– Фаина Гареева – поддерживает наследника."Я хочу сказать, что он невиновен. Идет следствие, ещеничего не доказано. При задержании могут оказать давление, могут вынудить дать признательныепоказания", – сказала родительница предполагаемого преступника.Фаине вторит отец Максима – Фанит Гереев. Мужчина, который впредыдущих выпусках программы отказывался от наследника, внезапновыступил в его защиту.Добавим, что в ходе следствия выяснилось, что Семочкина былаэскортницей и содержанкой. Незадолго до кончины Екатерина планировала поездку вАмстердам с богатым 52-летним любовником по имени Сергей. Есть версия, чтоименно этот состоятельный мужчина может быть причастен к убийству.Вместе с тем соседка Семочкиной – Ирина Веденская – говорит, что Екатерина давно рассталась сСергеем. На момент кончины у модели был другой ухажер."Был у нее в течение нескольких лет какой-то мужчина, егозвали Сергей, с которым она рассталась за месяц-два до убийства. Она сказала,что они расстались очень хорошо. Они даже встречались периодически послерасставания. А сейчас она с другим мужчиной, более пожилым. Он был юристом,адвокатом", – рассказала Ирина Веденская в студии со ссылкой наслова матери убитой.Напомним, Максима Гареева подозревают в убийстве 24-летней студентки медицинского института, популярной девушки-блогера Екатерины Семочкиной. Окровавленное тело девушки нашли в чемодане. Следствие выяснило, что Instagram-модель зарабатывала, оказывая интим-услуги. Последним ее клиентом был именно Гареев.