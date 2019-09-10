Полицейская служба Европейского союза опубликовала отчет о предотвращенных террористических атаках. Благодаря усилиям правоохранительных органов избежать химического заражения части своих стран удалось, в частности, канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Полицейская служба Европейского союза опубликовала отчет о предотвращенных террористических атаках. Благодаря усилиям правоохранительных органов избежать химического заражения части своих стран удалось, в частности, канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону.В 2018 году, следует из отчета Европола, во Франции, Германии и Италии планировалась серия химических атак. Подозреваемые в подготовке терактов были задержаны. Ими оказались выходцы из Египта, Туниса и Ливана, передает . Все они также успели получить гражданство стран Евросоюза.Материал дополняется.