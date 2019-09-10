Имя Юлии Авакян из Санкт-Петербурга хорошо известно ценителям прекрасного. Среди 40 участниц самых красивых замужних девушек мира на конкурсе Миссис Мира-2014, который проходил в Эквадоре, именно она стала победительницей. А сегодня красавица с мужем и детьми живет в Армении. Что вынудило ее переехать? Об этой с ней поговорил корреспондент Дни.ру.

Имя Юлии Авакян из Санкт-Петербурга хорошо известно ценителям прекрасного. Среди 40 участниц самых красивых замужних девушек мира на конкурсе "Миссис Мира-2014", который проходил в Эквадоре, именно она стала победительницей. А сегодня красавица с мужем и детьми живет в Армении. Что вынудило ее переехать? Об этой с ней поговорил корреспондент "Дни.ру".Что двигало Вами в желании уехать жить в другую страну?Я всего лишь следовала за своим любимым человеком и былаготова к любым переменам. Ведь если любишь,то готовна любые, даже самые безрассудные поступки! Мне было все равно"куда", мне было важно только "с кем" ехать.Чем привлекла вас древняя Армения?Там совершенно особая энергетика – очень теплая, семейная, позитивная! Тесемейные ценности, которыевидишь в армянских семьях, заслуживают восхищения. Отношение к детям, кродителям, к бабушкам и дедушкам – подобного я не видела нигде и никогда! На улицах вообще нет пьяных или распивающих спиртныенапитки людей, ведущих себя неприлично. Плюс в школах в Армении дети совсем неругаются матом, девочек воспитывают в строгости, у мальчиков формируютуважительное отношение к слабому полу самого детства. Ну и, конечно, мне нравятся климат, солнце, фрукты в Армении.Знаю, Вы приняли крещение армянскойгригорианской церкви. Как Вы к этому пришли ?Я объездила практическивсе святые места Армении, изучала историю ее религии. Ведь Армения – первой приняла христианство, то есть именно тамистоки веры. Апосле того, как меня познакомили с архимандритом и в нем я нашла своегодуховного наставника, я решила принять армянскую веру. Я считаю, что именносейчас стала истинной христианкой.Почему отказались от пышного венчания?Изначально, мы с мужем планировали сделать из венчаниябольшой праздник, как это принято в Армении, – пригласить 500человек и устроить пир на весь мир. Но в какой-то момент поняли, что нехочется делится этим моментом ни с кем, это таинство, которое касается тольконас – это наша энергия, это слияние наших душ.В СМИ была информация , что ваш супруг занялсяполитикой в Армении и Вы активно помогаете ему в этом...Да, у моего мужа Бориса сложились достаточно хорошие отношения справящим режимом Армении.А вот с Сержем Саргсяном у него не сложилось... Многие до сих пор вспоминают историю, когдана свадьбе дочери экс-министра КГБ Армении в зал вошел на тот момент действующий Президент Армении Серж Саргсян с супругой, ивсе гости его приветствовали его стоя аплодисментами. Но единственный стол,который остался сидеть, был столБориса и его ближайшего окружения.Просто мой супруг – человек своенравный, но честный в своем поведении иотношении к людям. Он никогда не будетделать вид, что ему кто-то нравится только ради собственной выгоды. Скажу вам честно, с Борисом я попала в другой мир, где иной уровень проблем, но так же и другой уровень возможностей. Те люди, которых я раньше видела только по телевизору, стали моим ближайшим кругом общения.Чем занимается муж?Сейчас Борис занимается проектом с Ираном, стоимость инвестиций в который превышает 50 млн долларов. Иран предоставил квоты на экспорт золота структурамнашей семьи, кроме того, мы осуществляем проекты по поставкам товаров, стратегического назначения вИракский Курдистан.Вы сияете бриллиантами. Это богатый муж так Вас балует?Раньше у меня было мало украшений и я не придавала им такогозначения. В России все-таки сейчас любят минимализм, но восточная ментальностьмоего мужчины подразумевает выражение чувств через осыпание любимой женщиныбриллиантами. И я, конечно, не хочу этому сопротивляться. Но, самое главное – не цена подарка, а наша любовь. Она для меня имеет гораздо большеезначение, чем самые большие бриллианты мира.