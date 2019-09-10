Режиссер Владимир Хотиненко стал гостем Бориса Корчевникова. В студии программы Судьба человека на телеканале Россия 1 кинематографист рассказал, как встреча с Никитой Михалковым изменила его жизнь.

Режиссер Владимир Хотиненко стал гостем Бориса Корчевникова.В студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" кинематографистрассказал, как встреча с Никитой Михалковым изменила его жизнь.После армии Владимир Хотиненко, понял, что его новаяцель – работать в кино. Он, с отличием окончивший Свердловский архитектурный институт, устроилсяна киностудию – художником-постановщиком.По словам Хотиненко, с Никитой Михалковым он встретилсяслучайно. "Он решил с творческой молодежью пообщаться в Свердловске. Там былочеловек 12: художники в основном, архитекторы", – рассказал Владимир всегодняшнем выпуске ток-шоу "Судьба человека".Хотиненко пришел на встречу с режиссером в солдатской форме.Этим он и обратил на себя внимание Михалкова."Тут было важно, что мне удалось рассказать ему о своейслужбе. Мы зацепились языками. Он мне сказал: "А почему бы тебе не бытьрежиссером". Он в этом смысле мой крестный отец. "Мы разговорились с ним. Послечего он мне написал телефон: "Приезжай в Москву, позвони", – вспомнил режиссер.Владимир не упустил свой шанс. Прибыв в столицу, он сразусвязался с Никитой Михалковым."А дальше конструктивно: я привез ему все что писал –картинки, эскизы. Он говорит, буду набирать высшие курсы – дай бог, поступишь",– сказал режиссер в ведущему программы "Судьба человека" Борису Корчевникову.В начале 80-х Хотиненко окончил Высшие курсы сценаристов ирежиссеров. Учился, естественно, в мастерской Михалкова. После трудился ассистентоммэтра на съемках фильмах "Несколько дней из жизни И. И. Обломова", "Пятьвечеров", "Родня", снимал собственные проекты.В эфире ток-шоу Владимир Хотиненковспомнил, как, работая над картиной "Родня", оказался между двух огней – своим покровителем Никитой Михалковым и актрисой Нонной Мордюковой. У режиссера ленты и советской звезды были на тот момент непростые взаимоотношения."У меня с ней были очень хорошие отношения, слава богу. Делов том, что она монументальная женщина была. Она, как сама Россия. В ней былинакатанные такие схемы поведения. И Михалков хотел получить новое качество. Онавсе-таки привыкла себя нести, а Михалков хотел получить свое индивидуальноекачество. Но она его обожала", – поведал Владимир Хотиненко в эфире программы .