Режиссер Владимир Хотиненко стал гостем Бориса Корчевникова.
В студии программы Судьба человека на телеканале Россия 1 кинематографист
рассказал, как встреча с Никитой Михалковым изменила его жизнь.
Режиссер Владимир Хотиненко стал гостем Бориса Корчевникова.
В студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" кинематографист
рассказал, как встреча с Никитой Михалковым изменила его жизнь.
После армии Владимир Хотиненко, понял, что его новая
цель – работать в кино. Он, с отличием окончивший Свердловский архитектурный институт, устроился
на киностудию – художником-постановщиком.
По словам Хотиненко, с Никитой Михалковым он встретился
случайно. "Он решил с творческой молодежью пообщаться в Свердловске. Там было
человек 12: художники в основном, архитекторы", – рассказал Владимир в
сегодняшнем выпуске ток-шоу "Судьба человека".
Хотиненко пришел на встречу с режиссером в солдатской форме.
Этим он и обратил на себя внимание Михалкова.
"Тут было важно, что мне удалось рассказать ему о своей
службе. Мы зацепились языками. Он мне сказал: "А почему бы тебе не быть
режиссером". Он в этом смысле мой крестный отец. "Мы разговорились с ним. После
чего он мне написал телефон: "Приезжай в Москву, позвони", – вспомнил режиссер.
Владимир не упустил свой шанс. Прибыв в столицу, он сразу
связался с Никитой Михалковым.
"А дальше конструктивно: я привез ему все что писал –
картинки, эскизы. Он говорит, буду набирать высшие курсы – дай бог, поступишь",
– сказал режиссер в ведущему программы "Судьба человека" Борису Корчевникову.
В начале 80-х Хотиненко окончил Высшие курсы сценаристов и
режиссеров. Учился, естественно, в мастерской Михалкова. После трудился ассистентом
мэтра на съемках фильмах "Несколько дней из жизни И. И. Обломова", "Пять
вечеров", "Родня", снимал собственные проекты.
В эфире ток-шоу Владимир Хотиненко
вспомнил, как, работая над картиной "Родня", оказался между двух огней – своим покровителем Никитой Михалковым и актрисой Нонной Мордюковой. У режиссера ленты и советской звезды были на тот момент непростые взаимоотношения.
"У меня с ней были очень хорошие отношения, слава богу. Дело
в том, что она монументальная женщина была. Она, как сама Россия. В ней были
накатанные такие схемы поведения. И Михалков хотел получить новое качество. Она
все-таки привыкла себя нести, а Михалков хотел получить свое индивидуальное
качество. Но она его обожала", – поведал Владимир Хотиненко в эфире программы .