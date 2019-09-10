Cпециалисты Министерства сельского хозяйства США (USDA) и Университета штата Северная Каролина сделали важное заявление. Оказалось, что не все продукты стоит мыть перед едой.

Cпециалисты Министерства сельского хозяйства США (USDA) и Университета штата Северная Каролина сделали важное заявление. Оказалось, что не все продукты стоит мыть перед едой.По данным экспертов"Роскачества", курицу, яйца и грибы не стоит споласкивать перед приготовлением. В ходе мытья данных продуктов патогенные бактерии не погибают, но при этом распространяются по кухне.Это утверждение подтверждается статистикой. Исходя из нее, у 25% людей, которые мыли мясо птицы, в последствие диагностировали острую кишечную инфекцию. Ее провоцирует бактерия сальмонелла.Специалисты заверяют, что вредоносные бактерии в курице можно уничтожить лишь с помощью длительной термообработки. Внутренняя температура при ней должна составлять не менее 74 градусов Цельсия, сообщает .Также следует с особой осторожностью отнестись к мытью яиц. Их скорлупа имеет пористую структуру и тонкую водонепроницаемую кутикулу. Она защищает яйца которая от попадания внутрь микробов."Если вы помоете яйца, вы можете удалить кутукулу, и бактерии проникнут за скорлупу", – пояснили эксперты.С грибами все значительно проще. Ополаскивание их не несет за собой никакой опасности. Перед упаковкой их сразу очищают от земли и грязи. Но из-за воды они теряют значительную часть вкуса и аромата.