Особое внимание стражи порядка уделили водителям двухколесного транспорта.

В целях стабилизации дорожной обстановки и принятия дополнительных мер по снижению уровня аварийности среди водителей мотоциклов, мопедов и скутеров сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району провели целевой рейд на дорогах. Особое внимание стражи порядка уделили водителям двухколесного транспорта.Водители с пониманием отнеслись к работе сотрудников полиции, которые в ходе бесед напоминали о необходимости соблюдения ПДД.За время проведения рейдовых мероприятий было выявлено 10 правонарушений водителями мототранспорта. Кроме того, полицейские задокументировали факт управления транспортом в состоянии опьянения водителем, который ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 264.1УК РФ. В настоящее время по данному факту проводится проверка.Рейдовые мероприятия на территории района будут продолжены.