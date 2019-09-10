Дима Билан попал в скандал после обнародования в Сети видео с его выступления в Самаре. Странное поведение популярного артиста прокомментировал психиатр-нарколог.

Дима Билан попал в скандал после обнародования в Сети видео с его выступления в Самаре. Странное поведение популярного артиста прокомментировал психиатр-нарколог.Выступление Димы Билана на Дне города в Самаре завершилось скандалом. Зрители утверждают, что артист неадекватно вел себя на сцене: подозрительно медленно пил, сидел, выпучив глаза, и странно двигался. Кроме того, очевидцы утверждают, что победитель "Евровидения" пел мимо нот. Зрители заподозрили, что Дима Билан был попросту пьян. Интересно, что артист не пользовался фонограммой, при этом пытался импровизировать, что, по мнению фанатов, совсем не украсило его исполнение.Журналисты попросили прокомментировать скандальное видео с выступления артиста психиатра-нарколога Алексея Казанцева. Эксперт вынес вердикт, что сознание Димы Билана во время его участия в концерте в Самаре, скорее всего, было изменено. "Чем именно оно изменено, сложно сказать, поскольку съемки велись издалека. Видно, что он импровизирует, но не попадает в ноты, ведет себя странно по отношению к его стандартному поведению. Но сказать, алкогольное или наркотическое тут опьянение, нельзя", – отметил специалист.Нарколог рассудил, что и на "чистый алкоголь" не похоже. "Если он и есть, то в небольшой дозе. Почему и наводит на мысль, что он употреблял какие-то психоактивные вещества", – цитирует эксперта .