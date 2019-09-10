Певица Ольга Серябкина опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый пост. Это оказалось архивное фото звезды из детства.

Певица Ольга Серябкина опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый пост. Это оказалось архивное фото звезды из детства.На снимке исполнительнице на вид не больше пяти лет. У нее очень грустное выражение лица, приоткрыт рот, а глаза устремлены вверх. По щеке малышки катится слеза."Пока есть жизнь, есть и счастье. Впереди много, много. Это я вам говорю... Л. Толстой", – процитировала классика Серябкина.Загадочная подпись и сам кадр ввели фолловеров певицы в замешательство. Но несмотря на это они были впечатлены миловидной внешностью маленькой Ольги."Красивая такая!", "Котик какой", "Ути, Госпади, милаха какая!", "Малыш", "Ой, люблю эту твою фотку, такой пупс!", – восхищались фанаты."И в детстве, и сейчас девочка – прелесть!", – высказался поклонник.Многие также отметили, что с годами она ничуть не изменилась. "Очень прикольно посмотреть на людей в детстве. Некоторые черты не меняются. Глаза и губы в данном случае", "Этот взгляд, ты не изменилась!", "Я сразу узнала Олины глаза!", – признались пользователи Сети.