Октябрь считается у медиков месяцем борьбы с раком груди. Вероятно, именно поэтому телевизионный медик Елена Малышева отправила Эвелину Бледанс и остальных звезд шоу-бизнеса на маммографию.

Октябрь считается у медиков месяцем борьбы с раком груди. Вероятно, именно поэтому телевизионный медик Елена Малышева отправила Эвелину Бледанс и остальных звезд шоу-бизнеса на маммографию.Сейчас телеведущая начала съемки нового выпуска программы "Жить здорово". Отмечается, что он будет посвящен здоровью молочных желез у женщин. Малышева подчеркнула, что регулярное прохождения осмотра маммологом способствует не только поддержанию здоровья груди, но и раннему выявлению онкологий.Доктор собрала на сей раз целую группу звездных леди, чтобы те личным примером мотивировали поклонниц проверяться у врачей. Медицинскую процедуру прошли сразу Эвелина Бледанс, телеведущие Арина Шарапова и Екатерина Стриженова. Кроме того, к мероприятию здоровья присоединилась и актриса Жанна Эппле.Последняя даже поделилась с поклонниками видеозаписью уже после обследования. В ролике Малышева рассказывает о впечатлениях после маммографии. Медийные знаменитости стоят в красивых платьях, в руках они роскошные букеты роз разных цветов. Публикацию Эппле подписала просто и лаконично: "Жить здорово (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)."Кроме того, о прохождении проверки рассказала и Арина Шарапова. Она выложила в своем микроблоге фотографию, которую подписала следующим образом:"Сегодня мы (каждая из нас)– посетила кабинет маммографии института Онкологии им. Герцена. Дорогие мои, Женщины милые и прекрасные! Обязательно посещайте маммографа хотя бы раз в год! Заботьтесь о себе, уважайте себя! А тем более грядет ОКТЯБРЬ символический месяц борьбы с раком груди. Цветы нам подарил академик Каприн– за мужество".Отметим, что никаких патологий у прекрасных дам не обнаружили. Звезды отметили важность регулярных обследований и пожелали своим поклонникам здоровья.