Злоумышленники проникали путем взлома дверей и окон в квартиры и похищали оттуда имущество граждан...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали мужчину, подозреваемого в кражах.В территориальный отдел полиции поступило несколько заявлений от граждан о квартирных кражах. Так, в полицию обратился 63-летний москвич, проживающий в одном из домов на улице Палиха. Мужчина рассказал, что вернувшись из отпуска, обнаружил, что входная дверь открыта, а замок имеет повреждения. Из квартиры неизвестные похитили различные ювелирные изделия из золота на общую сумму 125 тысяч рублей.53-летняя москвичка сообщила, что из ее квартиры расположенной в одном из домов в Тихвинском переулке, неизвестные также похитили украшения и денежные средства. Материальный ущерб составил около 20 тысяч рублей.Кроме того, в полицию обратились двое мужчин, снимающих квартиру на Лесной улице. У них пропало имущество на общую сумму около 300 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по месту жительства в Вадковском переулке задержали одного из подозреваемых. Им оказался 46-летний приезжий мужчина. Похищенное злоумышленник сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Тверскому возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия направленные на установление и задержание соучастников, а также устанавливают дополнительные эпизоды противоправных деяний задержанного.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60